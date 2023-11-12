Песков объяснил обещание Зеленского о наступлении ВСУ

«Он [Зеленский] отчаянно это делает, потому что растет раздраженность в коллективном Западе, растет усталость, нежелание дальше давать деньги Украине, поставлять вооружение и припасы, особенно когда их надо обильно поставлять Израилю. Это, конечно, вносит дополнительную нервозность киевскому режиму. Поэтому они готовы, что называется, плясать любые танцы, только бы что-то выпросить», — высказался пресс-секретарь президента.