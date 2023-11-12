В Кремле заявили, что бойцы сражаются в зоне спецоперации за русский язык

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что российские военные на передовой в настоящий момент сражаются в том числе и за русский язык. Об этом сообщается в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

По словам представителя Кремля, права русского языка Европейскую комиссию сейчас действительно не интересуют.

«Эти права интересуют нас. И сейчас наши ребята на передовой в том числе воюют и за русский язык», — подчеркнул Песков.

Также пресс-секретарь президента России добавил, что венгров, к примеру, волнуют права венгерского языка, говоря об этом корректно, продолжая выдвигать условия.

«Там много разногласий», — заключил Песков.