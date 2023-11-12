Финляндия купила израильскую систему ПВО «Праща Давида»

Министерство обороны Израиля подписало соглашение о продаже системы ПВО «Праща Давида» Финляндии. Сумма сделки оценивается в 317 миллионов евро (1,3 миллиарда шекелей). Об этом сообщает The Times of Israel.

Генеральный директор Эяль Замир подписал «историческое соглашение» в штаб-квартире министерства. На мероприятии присутствовали посол Финляндии в Израиле Нина Нордстрем, израильские и финские военные, представители компании-разработчика.

«Праща Давида» производства компании Rafael способна перехватывать ракеты и ракеты на дальности 40 - 300 километров.