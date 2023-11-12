СМИ: летчики ЦАХАЛ нанесли удар по лагерю беженцев Шати

Истребители Армии обороны Израиля нанесли удар по лагерю беженцев Шати в секторе Газа. Об этом пишет портал «Абзац» со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

В пресс-службе уточнили, что разведка якобы обнаружила в лагере «террористическую инфраструктуру».

Отмечается, что израильские военные перед атакой разрешили мирным жителям эвакуироваться через защищённый коридор.

Напомним, что ВВС Израиля наносили удары по Шати задолго до начала войны. Так, израильские летчики нанесли мощный удар по нему в мае 2021 года.