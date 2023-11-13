Поставка ПРО «Праща Давида» Финляндии оказалась под угрозой

Из-за конфликта в секторе Газа Израиль может не передать Финляндии в установленные сроки системы ПВО «Праща Давида», пишет журнал Military Watch.

«Способность Израиля доставить системы «Праща Давида» в установленные сроки всë чаще подвергается сомнению после эскалации боевых действий с группировками палестинского ополчения в секторе Газа», — говорится в материале.

Отмечается, что Израиль столкнулся с нехваткой боеприпасов для систем ПВО малой дальности.

В статье указывается, что израильская армия будет в немалой степени полагаться именно на системы «Праща Давида».