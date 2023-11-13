Поставка ПРО «Праща Давида» Финляндии оказалась под угрозой

MWM: Израиль может не передать Финляндии системы ПВО «Праща Давида»
Из-за конфликта в секторе Газа Израиль может не передать Финляндии в установленные сроки системы ПВО «Праща Давида», пишет журнал Military Watch.
«Способность Израиля доставить системы «Праща Давида» в установленные сроки всë чаще подвергается сомнению после эскалации боевых действий с группировками палестинского ополчения в секторе Газа», — говорится в материале.
Отмечается, что Израиль столкнулся с нехваткой боеприпасов для систем ПВО малой дальности.
В статье указывается, что израильская армия будет в немалой степени полагаться именно на системы «Праща Давида».
Ранее Министерство обороны Израиля подписало с Финляндией договор о продаже республике системы противоракетной обороны «Праща Давида», сумма сделки составляет €317 млн.