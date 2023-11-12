Израиль заявил, что не обещал не наносить удары по югу Газы

«Ситуация на земле является динамичной, идёт война. И я хочу подчеркнуть, что мы призывали и будем и дальше призывать палестинцев направляться на юг. Однако мы ни на каком из этапов не заявляли о том, что не будем наносить удары по южным районам Газы», — сказал он.