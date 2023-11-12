СМИ: ХАМАС подготовил ловушку для Израиля в секторе Газа

Палестинское движение ХАМАС способно заманить в ловушку армию обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом написала газета The New York Times.

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NYT уточнила, что ХАМАС подготовил ловушку для Израиля в секторе Газа с затоплением своих туннелей. Журналисты подчеркнули, что в палестинское движение заранее знало о готовящемся вторжении 7 октября.

«Похоже, что ХАМАС хочет затянуть израильских солдат в трясину, как это сделала "Хезболла" в Южном Ливане с 1985 по 2000 год», — отмечается в публикации.

Журналисты добавили, что движение купило значительное число ракет и улучшило подготовку своих бойцов. ЦАХАЛ также обладает современной техникой, однако это преимущество будет нивелировано на улицах сектора Газа.