Армия Израиля заявила, что уничтожила более 60 членов «Хезболла»

Армия Израиля с начала октября уничтожила более 60 боевиков «Хезболлы»
Армия обороны Израиля с начала октября уничтожила более 60 боевиков организации «Хезболла» при атаках на север Израиля.
Об этом заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ в резерве Джонатан Конрикус.
«Более 60 их («Хезболла». — RT) боевиков были убиты в попытках атак на Израиль», — цитирует его ТАСС.
По словам Конрикуса, некоторые из них были убиты в ходе нападений, некоторые — после, а другие — до атак.
Ранее израильская армия сообщила, что поразила ячейку и пусковую площадку «Хезболлы» в ответ на запуск ракет из Ливана по северу страны.
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что эскалация со стороны движения «Хезболла» стала бы ошибкой всей её жизни.