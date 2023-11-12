Армия Израиля заявила, что уничтожила более 60 членов «Хезболла»

Армия обороны Израиля с начала октября уничтожила более 60 боевиков организации «Хезболла» при атаках на север Израиля.

Об этом заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ в резерве Джонатан Конрикус.

«Более 60 их («Хезболла». — RT) боевиков были убиты в попытках атак на Израиль», — цитирует его ТАСС.

По словам Конрикуса, некоторые из них были убиты в ходе нападений, некоторые — после, а другие — до атак.

Ранее израильская армия сообщила, что поразила ячейку и пусковую площадку «Хезболлы» в ответ на запуск ракет из Ливана по северу страны.