Мобилизация: последние новости на сегодня 12 ноября 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 12 ноября 2023, в материале «Рамблера».

Соратница Шумкова поздравила курганского ветерана СВО с рождением двойни

Супруга участника специальной военной операции из Катайского округа в Курганской области Егора родила двойню, сообщает «Ура.ру».

В гостях у семьи побывала заместитель губернатора региона Оксана Куташи, которая передала подарки и поздравления. По ее словам, Ксения родила мужу сыновей.

Малышей назвали Максим и Лев. Теперь у супругов трое детей. За рождение двойни семья получит региональную выплату.

Боец участвовал в спецоперации, был награжден медалью «За отвагу».

В РФ запустили платформу для приема заявок от ветеранов СВО на переобучение

Фонд «Защитники Отечества» и министерство образования и науки России запустили платформу для приема заявок на переобучение от ветеранов специальной военной операции, сообщает «Москва 24».

Теперь заявки на переобучение будут поступать напрямую в вуз, который выбрал сам подопечный. Обращение будет проходить через соцкоординаторов.

Отныне заявки от ветеранов спецоперации и членов семей погибших военных по вопросам обучения, переобучения и трудоустройства будут быстрее рассматривать.

Заявками будет заниматься рабочая группа наблюдательного совета фонда, во главе которой - министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Артистка Юлия Чичерина спела для бойцов ЦВО в зоне спецоперации

Заслуженная артистка России Юлия Чичерина выступила с концертом для военнослужащих Центрального военного округа в зоне проведения специальной военной операции на Краснолиманском направлении, сообщает телеканал «Звезда».

В концерте также участвовал ансамбль песни и пляски ЦВО, его коллектив аккомпанировал Юлии Чичериной. Артисты выступали на импровизированной сцене, замаскированной кронами деревьев.