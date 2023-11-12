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СМИ: ЦАХАЛ уничтожил около 20 высокопоставленных членов ХАМАС

Израильская армия и служба безопасности страны с начала военных действий в секторе Газа уничтожили около 20 представителей ХАМАС, которые занимали важные должности в военном крыле палестинского движения, сообщает РИА Новости со ссылкой на Yedioth Ahronoth.

СМИ: ЦАХАЛ уничтожил около 20 высокопоставленных членов ХАМАС
© globallookpress.com

По данным издания, они в последние годы активно участвовали в организации терактов на Западном берегу.

Представителей движения нейтрализовали благодаря воздушным операциям армии Израиля в регионе.

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