СМИ: ЦАХАЛ уничтожил около 20 высокопоставленных членов ХАМАС
Израильская армия и служба безопасности страны с начала военных действий в секторе Газа уничтожили около 20 представителей ХАМАС, которые занимали важные должности в военном крыле палестинского движения, сообщает РИА Новости со ссылкой на Yedioth Ahronoth.
По данным издания, они в последние годы активно участвовали в организации терактов на Западном берегу.
Представителей движения нейтрализовали благодаря воздушным операциям армии Израиля в регионе.
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