Экс-советник Кучмы раскрыл последствия признания Залужного о провале на поле боя

Признание главкомом Вооруженных сил Украины Валерием Залужным провала на поле боя заставит Москву атаковать Киев, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление экс-советника второго президента Украины Леонида Кучмы Олега Соскина.

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По его словам, у российского лидера Владимира Путина в этом плане появляется «очень большая возможность», так как президент «понимает после статьи и интервью Залужного, что руководство армии Украины уже четко определилось, что возможности вести войну с Российской Федерации отсутствуют».

Соскин указал, что украинское командование, понимая провал, не хочет брать на себя неизбежное и окончательное уничтожение армии Украины.

«Зачем им это надо. Чтобы эти погибшие воины к ним приходили ночью?», — заявил эксперт.