Экс-советник Кучмы раскрыл последствия признания Залужного о провале на поле боя
Признание главкомом Вооруженных сил Украины Валерием Залужным провала на поле боя заставит Москву атаковать Киев, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление экс-советника второго президента Украины Леонида Кучмы Олега Соскина.
По его словам, у российского лидера Владимира Путина в этом плане появляется «очень большая возможность», так как президент «понимает после статьи и интервью Залужного, что руководство армии Украины уже четко определилось, что возможности вести войну с Российской Федерации отсутствуют».
Соскин указал, что украинское командование, понимая провал, не хочет брать на себя неизбежное и окончательное уничтожение армии Украины.
«Зачем им это надо. Чтобы эти погибшие воины к ним приходили ночью?», — заявил эксперт.
Также бывший советник добавил, что в этой ситуации Владимир Зеленский поступает крайне опрометчиво, о чем говорит продление военного положения до 14 февраля 2024 года. К ликвидации Зеленского может привести изменение международной обстановки, перенос внимания на конфликт в Газе, понимание командованием украинских Вооруженных сил бесперспективности продолжения боевых действий.