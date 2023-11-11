На Украине заявили о наступлении России у Купянска
Киевский военный эксперт Олег Стариков заявил, что солдаты Вооруженных сил России (ВС РФ) ведут серьезное наступление под Купянском. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «Да, это так».
Стариков заявил о серьезном наступлении России у Купянска и подчеркнул, что аналогичные действия наблюдаются и на лиманском направлении.
«Идут потихоньку, а не кавалерийскими нахрапами. <…> В будущем во всех учебниках военной истории будет написано, что этот конфликт произвел революцию в военном деле», — отметил аналитик из Украины.
По мнению эксперта, в ходе спецоперации России на Украине были нарушены доктрины времен Второй мировой войны, а также концепции стран-участниц НАТО, воевавших высокоточным оружием против слабого соперника.
Ранее полковник ВСУ в отставке из «Центра оборонных стратегий» Сергей Кивлюк признал проблемы Киева на трех направлениях. «Наступление на Азовском направлении остановлено, следующим этапом будут Купянск и Авдеевка», — спрогнозировал он.