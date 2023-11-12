Премьер Японии заговорил о серьезной угрозе для безопасности страны

Япония столкнулась с самой серьезной угрозой в области безопасности со времен Второй мировой войны. Об этом заявил премьер Фумио Кисида во время визита на авиабазу японских Воздушных сил самообороны. По словам главы японского кабмина, сложившаяся вокруг его страны обстановка "самая суровая и сложная" за всю послевоенную эпоху.

С учетом этого Кисида призвал к укреплению обороны государства и обещал выделить дополнительные финансы на военные нужды. После этого появилась новость о том, что Япония ускорит оснащение армии модернизированными управляемыми ракетами до 2026 года. Как сообщает местная пресса, в дополнительный бюджет на текущий финансовый год (до 31 марта 2024 года) на разработку таких ракет и гиперзвуковых планирующих блоков для обороны удаленных островов направлено около миллиарда долларов.

Видео дня

Остается не до конца понятным, почему Кисида вдруг заговорил о беспрецедентно сложных условиях в сфере безопасности, если Японии никто открыто не угрожает и, пожалуй, не собирается этого делать. С одной стороны, японскому правительству необходимо обосновать причины колоссального повышения оборонных расходов на фоне не самой благоприятной экономической ситуации. Курс японской иены продолжает ослабевать, при этом зарплаты японцев не растут. С другой стороны, в Токио, вероятно, обратили внимание на тенденцию к обострению конфликтов в мире и сделали вывод о том, что переход к состоянию войны в любой точке планеты может произойти очень быстро. Между странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) существуют разногласия, которые потенциально могут стать отправной точкой для новых противостояний с применением оружия.

Япония ускорит оснащение армии модернизированными управляемыми ракетами

Японские власти традиционно рассматривают в качестве угроз для своей безопасности Китай, Россию и КНДР. Здесь ничего не меняется десятилетиями. Одним из очагов напряжения в АТР стал Тайвань, с которым заигрывают США, планируя выделить финансовые средства на оказание Тайбэю военной помощи. Очевидно, что такие шаги вызовут недовольство в Пекине, где считают этот остров своей территорией и требуют от других государств строго придерживаться политики "одного Китая". В случае если произойдет обострение ситуации в Тайваньском проливе, японская сторона, являясь ближайшим союзником США в регионе, не сможет оставаться в стороне и будет поневоле втянута в этот конфликт.