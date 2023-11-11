На Украине заявили о готовности Залужного к переговорам с Россией

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный своим признанием о тупике в конфликте выразил готовность к переговорам с Россией. Об этом он высказался на своем YouTube-канале.
Соскин заявил о готовности Залужного к переговорам с Россией и подчеркнул, что российские военные обладают серьезной военной мощью. Он отметил, что ВСУ уже понесли огромные потери, поэтому они не смогут одержать победу в конфликте с Москвой.
Ранее Соскин предрек поражение ВСУ на фронте. Эксперт подчеркнул, что положение дел на передовой для украинской армии очень тяжелое. Так, на фронт переброшены последние военные ресурсы, которые не смогут противостоять российским войскам.
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