Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный своим признанием о тупике в конфликте выразил готовность к переговорам с Россией. Об этом он высказался на своем YouTube-канале.

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Соскин заявил о готовности Залужного к переговорам с Россией и подчеркнул, что российские военные обладают серьезной военной мощью. Он отметил, что ВСУ уже понесли огромные потери, поэтому они не смогут одержать победу в конфликте с Москвой.