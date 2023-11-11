Bild: власти Германии намерены вдвое увеличить объём помощи Киеву в 2024 году
Немецкие власти планируют в два раза увеличить объём военной помощи киевскому режиму. Об этом сообщила газета Bild.
«Германия удваивает военную помощь Украине на следующий год. Вместо €4 млрд теперь €8 млрд», — говорится в заявлении.
Отмечается, что комитет по бюджету примет выделение дополнительных €4 млрд на следующей неделе.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что в распоряжении Пентагона остался всего $1 млрд для поставок военной помощи на территорию Украины.