Bild: власти Германии намерены вдвое увеличить объём помощи Киеву в 2024 году

Немецкие власти планируют в два раза увеличить объём военной помощи киевскому режиму. Об этом сообщила газета Bild.

«Германия удваивает военную помощь Украине на следующий год. Вместо €4 млрд теперь €8 млрд», — говорится в заявлении.

Отмечается, что комитет по бюджету примет выделение дополнительных €4 млрд на следующей неделе.