Израильские танки обстреляли больницу «Аль-Кудс» в секторе Газа

Израильская сторона обстреляла больницу «Аль-Кудс» в секторе Газа из танков, сообщили в Палестинском обществе Красного полумесяца.

Уточняется, что в больнице прячутся порядка 14 тысяч мирных жителей, большая часть из которых - женщины и дети.

По сообщению полумесяца, израильские танки находятся в 20 метрах от больницы и стреляют по зданию.