Маркировка дает возможность идентифицировать и отслеживать топливо, которое было закуплено исключительно для нужд ВСУ, и уменьшает возможность его незаконной продажи. Кроме того, выбранный цвет предотвратит злоупотребления на местах по смешиванию горючего. Качество топлива для военной техники имеет сверхважное значение, — пояснили в ведомстве.

При этом уточняется, что для бензина выбрали отдельный цвет — зеленый. В Минобороны заверили, что цены на топливо в результате принятых нововведений не изменятся.

Ранее редактор одного из украинских изданий Юлия Мостова рассказала, что президент Украины Владимир Зеленский в разговоре не под запись потребовал от журналистов не писать о коррупции в стране на фоне продолжающихся боевых действий. По ее словам, он выступил с таким требованием после раскрытия схемы масштабных хищений продуктов питания, которые предназначались для украинской армии. Тем временем, депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в июне этого года заявил, что пока граждане Украины умирают на поле боя, их президент «распродает государственные земли».