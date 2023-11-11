На волне эскалации конфликта в Газе появилась новая видеозапись, предположительно демонстрирующая, как израильские военные сбрасывают бомбы с белым фосфором в непосредственной близости от больницы. Это вещество, оказывающее разрушительное долгосрочное воздействие как на людей, так и на окружающую среду, запрещено на международном уровне для использования в населенных зонах, сообщает портал BNN.network.

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Отснятый материал раскрывает мрачную реальность жизни граждан Газы, которые становятся жертвами этих военных операций. Острота конфликта еще более усугубляется предполагаемым применением бомб с белым фосфором. Ужасные сцены, запечатленные на видео, в сочетании с рассказами жертв раскрывают глубоко тревожную историю потерь, перемещения и травм.

Истории семей, ставших свидетелями того, как их дома рушатся из-за бомбежек, у женщин случаются преждевременные роды, возможно, из-за воздействия химических веществ, и ощутимое чувство страха и неуверенности среди населения дают человеческий взгляд на последствия этого конфликта.