СМИ уличили израильских военных в применении фосфорных бомб в Газе
На волне эскалации конфликта в Газе появилась новая видеозапись, предположительно демонстрирующая, как израильские военные сбрасывают бомбы с белым фосфором в непосредственной близости от больницы. Это вещество, оказывающее разрушительное долгосрочное воздействие как на людей, так и на окружающую среду, запрещено на международном уровне для использования в населенных зонах, сообщает портал BNN.network.
Отснятый материал раскрывает мрачную реальность жизни граждан Газы, которые становятся жертвами этих военных операций. Острота конфликта еще более усугубляется предполагаемым применением бомб с белым фосфором. Ужасные сцены, запечатленные на видео, в сочетании с рассказами жертв раскрывают глубоко тревожную историю потерь, перемещения и травм.
Истории семей, ставших свидетелями того, как их дома рушатся из-за бомбежек, у женщин случаются преждевременные роды, возможно, из-за воздействия химических веществ, и ощутимое чувство страха и неуверенности среди населения дают человеческий взгляд на последствия этого конфликта.
Сообщения о применении белого фосфора и последовавшие за этим жертвы среди гражданского населения вызвали международное осуждение. ООН подчеркивает серьезность ситуации, призывая к срочной гуманитарной помощи и устранению коренных причин конфликта.