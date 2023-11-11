Российские военные сообщили детали тяжелого боя с украинскими морпехами

Российские военные взяли в плен 11 украинских морпехов в ходе тяжелого столкновения на левом берегу Днепра, цитирует одного бойцов ВС РФ Министерство обороны России. По его словам, бой был быстрый и тяжелый, а группу из 15 человек возглавлял командир Золто Арсланов.

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Бой был быстрый, тяжелый, не сказать, что нудный. Скоротечный. В ходе боя семь человек были взяты в плен, четыре человека по концовке боекомплекта сами сдались. Понимали, что уже все, сдались, вышли, — сообщил один из бойцов.

Силы личного состава мотострелковой роты российской группировки войск «Днепр» ликвидировали бойцов подразделения 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины, которые пытались закрепиться на левом берегу реки. Как рассказал один из бойцов, российские военные работали слаженно под четким командованием Арсланова, который получил ранение и все равно продолжал участвовать в бою.

Другой боец назвал Арсланова спокойным и хладнокровным. Он подчеркнул, что командир передавал солдатам свою уверенность, поэтому, когда на Днепре высадились украинские военные, бойцы ВС РФ уверенно приступили к выполнению задач.