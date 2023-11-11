Израиль продаст «неназванной» стране системы ПВО на 1,2 млрд долларов

Министерство обороны Израиля поставит системы противовоздушной обороны неназванной стране. Сделка оценивается в 1,2 миллиарда долларов. Об этом объявил генеральный подрядчик – концерн Israel Aerospace Industries (IAI), сообщает Defense News.

Израильское минобороны и IAI отказались назвать тип системы и покупателя. В концерне при этом отметили, что это «система противовоздушной обороны с передовыми технологическими возможностями, проверенная в эксплуатации».

Израильские СМИ предполагают, что речь идёт о системах ПВО Barak.

Дальность действия Barak MR достигает 35 километров, а Barak ER — до 150 километров.

Ракеты этого комплекса предназначены для перехвата самолетов, баллистических ракет средней дальности и крылатых ракет.

Barak уже поставлялся в некоторые страны, в том числе Марокко, Колумбию и Индию. Контракт с анонимным покупателем является одним из крупнейших для Израиля.