Израиль продаст «неназванной» стране системы ПВО на 1,2 млрд долларов
Министерство обороны Израиля поставит системы противовоздушной обороны неназванной стране. Сделка оценивается в 1,2 миллиарда долларов. Об этом объявил генеральный подрядчик – концерн Israel Aerospace Industries (IAI), сообщает Defense News.
Израильское минобороны и IAI отказались назвать тип системы и покупателя. В концерне при этом отметили, что это «система противовоздушной обороны с передовыми технологическими возможностями, проверенная в эксплуатации».
Израильские СМИ предполагают, что речь идёт о системах ПВО Barak.
Дальность действия Barak MR достигает 35 километров, а Barak ER — до 150 километров.
Ракеты этого комплекса предназначены для перехвата самолетов, баллистических ракет средней дальности и крылатых ракет.
Barak уже поставлялся в некоторые страны, в том числе Марокко, Колумбию и Индию. Контракт с анонимным покупателем является одним из крупнейших для Израиля.
Ранее Тель-Авив продал Германии системы ПВО Arrow 3 за 3,5 миллиарда долларов. В Индию были поставлены израильские Barak 8 за 1,8 миллиарда долларов.