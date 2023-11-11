Юрист оценил выход России из ДОВСЕ

«Четверть века ДОВСЕ игнорировался большинством стран-подписантов. НАТО сегодня - это уже не те 16 государств, что были в Альянсе на момент подписания договора. ОВД, как стороны соглашения, вообще не существует. Расстановка сил в Евроатлантике и близко не похожа на ту, что была изложена на бумаге. Сохранять приверженность договоренностям, которые не соответствуют сегодняшним интересам - тупиковая стратегия, отказаться от которой было вполне логично», - считает Богданов.