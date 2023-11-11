Отказаться было логично: юрист оценил выход России из ДОВСЕ
Основатель Института современного международного права, юрист Ярослав Богданов прокомментировал решение правительства России о выходе страны из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). В беседе с изданием «Южный Федеральный» эксперт отметил, что шаг оказался очень закономерным из-за тотального несоблюдения международного права.
«Четверть века ДОВСЕ игнорировался большинством стран-подписантов. НАТО сегодня - это уже не те 16 государств, что были в Альянсе на момент подписания договора. ОВД, как стороны соглашения, вообще не существует. Расстановка сил в Евроатлантике и близко не похожа на ту, что была изложена на бумаге. Сохранять приверженность договоренностям, которые не соответствуют сегодняшним интересам - тупиковая стратегия, отказаться от которой было вполне логично», - считает Богданов.
Причем он отметил, что на сегодняшний день большинство международных соглашений уже не отвечают нынешним реалиям. Например, сейчас происходит трансформация к многополярной модели мироустройства – регулировать изменения принципами прошлого столетия может быть опасно. Об этом, считает Богданов, говорят и военные конфликты, и ядерная риторика некоторых стран.
Юрист при этом отмечает, что странам следует проявить готовность к отсутствию двойных стандартов и уметь искать компромисс, используя принципы сотрудничества. Говорить о «глобальной архитектуре безопасности» на данный момент просто невозможно. Сначала, уточняет Богданов, нужно принимать основы, на которых уже можно выстроить все остальное.