Российские средства ПВО сбили две ракеты Storm Shadow

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил в Telegram-канале, что украинские войска пытались атаковать город Бердянск в Запорожской области.

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Согласно сообщению Рогова, около 11:30 мск в городе Бердянске Запорожской области прозвучала серия взрывов.

«Сообщается о сбитии двух целей в районе города. Предварительно сбито две ракеты Storm Shadow», — написал глава движения «Мы вместе с Россией» .

Рогов также уточнил, что информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

10 ноября Минобороны РФ сообщало, что российские системы противовоздушной обороны за неделю сбили 32 снаряда HIMARS, 12 ракет Storm Shadow и SCALP, а также две ракеты «Нептун».

9 ноября оборонное ведомство сообщало, что российские средства ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29 в районе населенного пункта Коптево в Донецкой народной республике.

До этого подразделения ВС РФ сбили два истребителя ВВС Украины в зоне специальной военной операции. За несколько дней до этого российские войска уничтожили склад авиасредств поражения, который использовали воздушные силы Украины.