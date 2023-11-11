ВС РФ поразили склад боеприпасов бригады ВСУ под Киевом

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 114-ти районах», - добавили в оборонном ведомстве.