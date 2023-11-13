Российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области

Российские военные поразили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом Минобороны сообщило в Telegram -канале.

Кроме того, российские военные отразили две атаки штурмовых групп ВСУ под населенным пунктом Загоруйковка. В ходе боевых действий украинская сторона потеряла 40 бойцов, две боевые бронированные машины и три пикапа.