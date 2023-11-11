Российские войска отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении

Российские силы отразили три атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины на Купянском направлении в зоне специальной военной операции, сообщило Министерство обороны РФ в ходе брифинга. Бойцы ВС РФ также предотвратили две атаки противника на Краснолиманском направлении.

На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 54-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Загоруйковка Харьковской области, — говорится в сообщении.

По информации военного ведомства, потери украинской армии на Краснолиманском направлении составили около 80 военнослужащих, а также четыре автомобиля и три боевые машины. На Херсонском направлении в результате удара российских сил ликвидированы две бригады противника в районе Работино. Потери ВСУ на Донецком направлении составили до 305 военных убитыми и ранеными, на Южнодонецком направлении — порядка 140 бойцов.