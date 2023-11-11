Российские средства ПВО уничтожили украинский МиГ-29

"Средствами противовоздушной обороны в районе города Запорожье уничтожен самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины. За сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, сбито 38 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Площанка, Сватово, Кременная Луганской Народной Республики, Пески, Курдюмовка, Василевка, Каменка Донецкой Народной Республики, Чистополье, Токмак и Пологи Запорожской области", - сообщили там.