В Германии заявили об опасности российских дронов «Ланцет»

За время проведения спецоперации Россия усовершенствовала производство беспилотников и вывела его на новый уровень. Особую опасность представляют дроны «Ланцет», заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже немецкому телеканалу Welt, передает РИА Новости.

По словам журналиста, особенностью дрона «Ланцет» является то, что устройство действует по команде оператора — он определяет район действия, но цель дрон выбирает самостоятельно.

Ранее на Украине рассказали о страхе ВСУ перед «Ланцетами». Даже если военные прячут свою технику среди растительности, дрон замечает ее издалека и «атакует, пикируя, как сокол», сказал украинский зенитчик.