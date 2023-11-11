В ЦАХАЛ заявили о ликвидации командира роты ХАМАС

Израильские летчики уничтожили командира рота территориальной обороны палестинского движения ХАМАС Ахмеда Циама. Об этом пишет пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале.

В пресс-службе пояснили, что о местонахождении Циама стало известно два дня назад. Разведка обнаружила его базу в районе школы «Альборак» и навела на нее военные самолеты.

В ЦАХАЛ отметили, что вместе с комроты были уничтожены несколько боевиков из его подразделения.

По словам представителя пресс-службы, Циам всячески препятствовал эвакуации жителей из северных районов сектора Газа в южную часть анклава, в частности, удерживал порядка тысячи человек в больнице «Рантисси».

Напомним, что конфликт между ЦАХАЛ и ХАМАС снова вспыхнул в начале октября 2023 года. В ходе боевых действий стороны утратили большое количество единиц техники, понесли значительные потери в живой силе.