Предназначенная для противостояния России британская атомная подводная лодка "Одейшес" уже год простаивает в ожидании ремонта рядом с металлоломом. Об этом пишет The Daily Express.

"Если британская общественность знает о наличии уязвимых мест в результате недостаточной боеготовности вооруженных сил, то также наверняка знает об этом Россия", - отмечается в статье.

"Одейшес", добавляет The Daily Express, еще не скоро сможет вернуться в море.

Ранее британский политик Джордж Гэллоуэй, комментируя слова министра обороны Гранта Шаппса о возможности отправки кораблей в Черное море, заявлял, что военно-морской флот Великобритании ожидает разгром в случае прямого столкновения с Россией.