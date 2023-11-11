США вновь отложили передачу нового гиперзвукового комплекса C-HGB в армию

После отмененных испытаний гиперзвукового блока Common Hypersonic Glide Body (C-HGB), которые должны были состояться в октябре, в США усомнились в том, что гиперзвуковое оружие появится в армии до конца 2023 года. Оценку сроков появления нового оружия в арсенале американской армии дал майор Дуг Буш, являющийся главой отдела закупок армии США. Об этом пишет Lenta.ru, ссылаясь на информацию Defense News.

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По словам майора, отказ от испытаний разработанного для армии и ВМС США блока C-HGB указывает на то, что передача оружия первому подразделению к концу года является «маловероятной».

«После сбоя в тестировании вы забираете устройство обратно, разбираете его на части, и члены команды вместе с инженерами выясняют, в чем именно заключалась неисправность», — рассказал он.

Буш также добавил, что прежде чем отправить военным ракеты Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), армии нужно провести, по крайней мере, одно испытание блока, ввиду чего ведомство попросту может не успеть поставить их подразделению до конца года.

Ракета LRHW разработана для поражения целей на дальности порядка 2300 километров. Носовой обтекатель двухступенчатой ракеты несет гиперзвуковую боеголовку программы C-HGB.