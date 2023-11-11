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ЦАХАЛ взял под контроль все опорные пункты ХАМАС

Армия обороны Израиля за месяц взяла под контроль 11 опорных пунктов палестинского движения ХАМАС, пишет пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале.

ЦАХАЛ взял под контроль все опорные пункты ХАМАС
© globallookpress.com

В ведомстве пояснили, что сухопутные войска, при поддержке авиации и артиллерии, продолжают активно действовать в секторе Газа.

В ходе боевых действий израильским военным удалось взять под контроль в общей сложности 11 опорных пунктов.

За сутки войска разрушили подземный тоннель возле школы, навели авиацию на подозрительный автомобиль, успешно отразили атаку группы бойцов ХАМАС.

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Кроме того, ночью военные моряки ЦАХАЛ нанесли удар по инфраструктуре ХАМАС на севере анклава, в частности, по складам с оружием и оборудованием.

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