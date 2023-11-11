ЦАХАЛ взял под контроль все опорные пункты ХАМАС
Армия обороны Израиля за месяц взяла под контроль 11 опорных пунктов палестинского движения ХАМАС, пишет пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале.
В ведомстве пояснили, что сухопутные войска, при поддержке авиации и артиллерии, продолжают активно действовать в секторе Газа.
В ходе боевых действий израильским военным удалось взять под контроль в общей сложности 11 опорных пунктов.
За сутки войска разрушили подземный тоннель возле школы, навели авиацию на подозрительный автомобиль, успешно отразили атаку группы бойцов ХАМАС.
Кроме того, ночью военные моряки ЦАХАЛ нанесли удар по инфраструктуре ХАМАС на севере анклава, в частности, по складам с оружием и оборудованием.
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