ЦАХАЛ взял под контроль все опорные пункты ХАМАС

Армия обороны Израиля за месяц взяла под контроль 11 опорных пунктов палестинского движения ХАМАС, пишет пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале.

В ведомстве пояснили, что сухопутные войска, при поддержке авиации и артиллерии, продолжают активно действовать в секторе Газа.

В ходе боевых действий израильским военным удалось взять под контроль в общей сложности 11 опорных пунктов.

За сутки войска разрушили подземный тоннель возле школы, навели авиацию на подозрительный автомобиль, успешно отразили атаку группы бойцов ХАМАС.