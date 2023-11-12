СМИ сообщили о мощных взрывах в Херсоне

Ранее «Свободная Пресса» сообщала, что в Киеве на фоне воздушной тревоги также гремели мощные взрывы. В свою очередь Telegram-канал «Военная хроника» пишет, что по информации украинских мониторинговых ресурсов, российские удары по объектам ВСУ на левом берегу Киева наносятся, предположительно, баллистическими ракетами.