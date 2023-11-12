СМИ сообщили о мощных взрывах в Херсоне

Мощные взрывы слышны в Херсоне
Мощные взрывы раздались в подконтрольном киевскому режиму Херсоне. Соответствующие данные приводит украинское издание "Зеркало недели".
Подробности произошедшего пока неизвестны.
Воздушная тревога в подконтрольных Киеву районах Херсонской области не объявлялась.
Ранее «Свободная Пресса» сообщала, что в Киеве на фоне воздушной тревоги также гремели мощные взрывы. В свою очередь Telegram-канал «Военная хроника» пишет, что по информации украинских мониторинговых ресурсов, российские удары по объектам ВСУ на левом берегу Киева наносятся, предположительно, баллистическими ракетами.