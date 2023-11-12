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Мощные взрывы слышны в Херсоне

Мощные взрывы раздались в подконтрольном киевскому режиму Херсоне. Соответствующие данные приводит украинское издание "Зеркало недели".

СМИ сообщили о мощных взрывах в Херсоне
© ТАСС

Подробности произошедшего пока неизвестны.

Воздушная тревога в подконтрольных Киеву районах Херсонской области не объявлялась.

Ранее «Свободная Пресса» сообщала, что в Киеве на фоне воздушной тревоги также гремели мощные взрывы. В свою очередь Telegram-канал «Военная хроника» пишет, что по информации украинских мониторинговых ресурсов, российские удары по объектам ВСУ на левом берегу Киева наносятся, предположительно, баллистическими ракетами.

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