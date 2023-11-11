СМИ: диверсанты попытались прорваться в Белгородскую область

Telegram-канал SHOT сообщил, что украинская ДРГ из пяти человек безуспешно попыталась прорваться на территорию Белгородской области. По информации канала, пограничники засекли ДРГ накануне около 05:30 недалеко от хутора Старый Волоконовского района. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

В канале добавили, что перед попыткой прорыва велся стрелковый бой. По данным SHOT, перестрелка шла около 20 минут, в итоге группа была отброшена назад, прорыва границы не допущено. Известно, что среди украинских диверсантов есть раненые и погибшие.

10 ноября стало известно, что группа бойцов российского спецназа уничтожила на передовой украинскую диверсионно-разведывательную группу, в составе которой был француз. По данным РИА Новости, точное звание иностранца определить было невозможно, однако он мог быть офицером или командиром.