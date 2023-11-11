В Японии обеспокоились воздушными патрулями России

Премьер-министр Японии Фумио Кисида обеспокоен в связи с воздушными патрулями, которые Россия и Китай осуществляют в Японском море. Об этом сообщает Kyodo.

«Военная активность [России и Китая] растет», — цитирует газета выступление премьер-министра перед военнослужащими воздушных Сил самообороны страны.

В материале подчеркивается, что в этой связи Кисида выразил глубокую обеспокоенность.

В беседе с военнослужащими он также подчеркнул, что Япония активизирует работу над ракетами большой дальности, которые необходимы для нанесения ответных ударов по территории потенциального противника в случае агрессии.

Ранее Фумио Кисида обсудил с главой генштаба США Чарльзом Брауном усиление связей России и Китая.

Темой обсуждения сторон также стал «рост напряженности» в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В первую очередь отмечается возросшая активность Северной Кореи в отношении ядерного оружия и ракетных технологий, а также «попытки Китая одностороннего изменения статус-кво силовым путем». Кроме того, стороны обсудили усиление военного сотрудничества России и Китая в вопросах взаимодействия вооруженных сил и военно-морских сил.