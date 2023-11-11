В Брянской области силы ПВО сбили четыре БПЛА

"Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал он.