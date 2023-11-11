ВСУ атаковали таможенный пост в российском регионе
ВСУ атаковали таможенный пост Крупецкий в Курской области, обстрел велся из 122-мм гаубицы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Атака велась накануне около получаса по таможенно-логистическому терминалу в селе Козино Рыльского района примерно в километре от границы российского региона с Украиной.
Всего было выпущено шесть снарядов. Целью, предположительно, был один из складов временного хранения таможни. Атака завершилась безрезультатно. Разрушений и пострадавших нет.
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