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США и Индия договорились о сотрудничестве в сфере обороны

Министры иностранных дел и министры обороны Индии и США встретились в Дели в формате «2+2» и договорились о развитии сотрудничества в оборонной сфере по ряду вопросов. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на сайт Министерства обороны США.

США и Индия договорились о сотрудничестве в сфере обороны
© ТАСС

«Развивая динамику двусторонних отношений, четыре лидера договорились продолжать продвигать все элементы крупного оборонного партнерства», — указано в публикации.

Глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с главой правительства Индии Нарендрой Моди обговорил приоритеты в отношениях двух стран и наиболее актуальные события глобального масштаба.

Как указано на сайте военного ведомства США, Остин разделил точку зрения премьера Индии о необходимости совместных шагов для закрепления достижений крупного оборонного партнерства и продвижения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

Высокопоставленные лица США и Индии зафиксировали прогресс в реализации новой дорожной карты оборонно-промышленного сотрудничества, написанной в июне. Остин отметил планы обеих сторон заключить соглашение о совместном производстве бронированных машин пехоты. На встрече также обсудили вопросы дальнейшей интеграции оборонно-промышленных экосистем США и Индии.

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