США и Индия договорились о сотрудничестве в сфере обороны
Министры иностранных дел и министры обороны Индии и США встретились в Дели в формате «2+2» и договорились о развитии сотрудничества в оборонной сфере по ряду вопросов. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на сайт Министерства обороны США.
«Развивая динамику двусторонних отношений, четыре лидера договорились продолжать продвигать все элементы крупного оборонного партнерства», — указано в публикации.
Глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с главой правительства Индии Нарендрой Моди обговорил приоритеты в отношениях двух стран и наиболее актуальные события глобального масштаба.
Как указано на сайте военного ведомства США, Остин разделил точку зрения премьера Индии о необходимости совместных шагов для закрепления достижений крупного оборонного партнерства и продвижения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.
Высокопоставленные лица США и Индии зафиксировали прогресс в реализации новой дорожной карты оборонно-промышленного сотрудничества, написанной в июне. Остин отметил планы обеих сторон заключить соглашение о совместном производстве бронированных машин пехоты. На встрече также обсудили вопросы дальнейшей интеграции оборонно-промышленных экосистем США и Индии.