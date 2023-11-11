Новейший минный тральщик для Балтфлота вышел в море для испытаний

Новый морской тральщик «Лев Чернавин» проекта 12700 «Александрит», предназначенный для Балтийского флота, вышел в море для проведения испытаний. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны России.

Согласно приведенной информации, 10 ноября корабль противоминной обороны покинул Ленинградскую военно-морскую базу в Кронштадте и направился в Финский залив. В Балтийском море корабль проведет испытания минно-трального вооружения. На борту судна вместе с экипажем находится приемо-сдаточная команда, которая следит за функционированием всех систем и механизмов.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что в ходе первого этапа заводских ходовых испытаний «Лев Чернавин» подтвердил свои маневренные характеристики, а также продемонстрировал уверенную работу энергетической установки и систем навигации.

После заводских испытаний морской тральщик приступит к государственным испытаниям, а затем будет передан Балтийскому флоту.