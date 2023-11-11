Спецоперация на Украине 11 ноября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 11 ноября 2023 года.

В Германии рассказали о новой тактике России по обезоруживанию ВСУ

Российские войска используют в зоне боевых действий тактику «активной обороны» и делают ставку на обезоруживание Вооруженных сил Украины. Противник в итоге теряет не только живую силу, но и технику, оружие и боеприпасы. К такому выводу пришел экс-начальник военного комитета НАТО, генерал в отставке Харальд Куят в интервью YouTube-каналу HKCM, передает «Лента.ру».

Он также отметил, что выбранная российской стороной тактика может говорить о ее грядущей большой контратаке. По его словам, Россия не стремится удержать территорию любой ценой, ее основная цель — постепенное уничтожение противника, а также техники, которую ему поставляет Запад.

В США раскрыли, что Россия готовит на Украине

Армия РФ нанесет удары по войскам Украины с помощью передовых беспилотных летательных аппаратов. Такое заявление сделал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector, передает РИА Новости.

«У России есть оружие, которое может выпускать рой дронов — десятки машин, которые координируют действия между собой, выбирают цели и наносят удары», — указал он и добавил, что эта технология «меняет правила игры».

Риттер также подчеркнул, что в настоящий момент Запад понятия не имеет, как бороться с таким видом техники. Украинские солдаты при этом признаются, что удары обычной артиллерии в сравнении с подобными атаками не так уж и страшны.

С начала СВО Россия приняла более 730 тысяч детей с Украины

Россия приняла более 730 тысяч детей с Украины с начала военного конфликта на Украине, большинство из них были с родителями, около 2 тысяч — воспитанники детских домов ДНР и ЛНР, которые прибыли с воспитателями. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, пишет РИА Новости.

Он указал, что в РФ в общей сложности прибыли более 5 миллионов беженцев из Украины и республик Донбасса, среди которых более 730 тысяч – дети.