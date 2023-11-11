Бывший советник Пентагона заявил о фактическом окончании конфликта на Украине

Вооруженный конфликт между Россией и Украиной фактически завершился, в то время как на Ближнем Востоке возникает новый альянс против Израиля. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, передает РИА Новости.

«Конфликт на Украине фактически окончен. Все сосредоточены на Израиле и ХАМАС и видят то, что им не нравится», — написал он.

Макгрегор считает, что формирующееся объединение против Израиля никогда бы не возникло в других условиях. Сейчас на Ближнем Востоке готовятся начать действия против Тель-Авива, и это нельзя игнорировать, предупредил он.

До этого издание Forsal указало, что эскалация конфликта между Израилем и Палестиной отвлекла весь мир от Украины, включая ее западных союзников, и с этим Владимиру Зеленскому остается только смириться.

Издание Axios в то же время проинформировало, что США готовы направить в помощь Израилю десятки тысяч артиллерийских снарядов, которые планировали передать Киеву.