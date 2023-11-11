Бывший советник Пентагона заявил о фактическом окончании конфликта на Украине
Вооруженный конфликт между Россией и Украиной фактически завершился, в то время как на Ближнем Востоке возникает новый альянс против Израиля. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, передает РИА Новости.
«Конфликт на Украине фактически окончен. Все сосредоточены на Израиле и ХАМАС и видят то, что им не нравится», — написал он.
Макгрегор считает, что формирующееся объединение против Израиля никогда бы не возникло в других условиях. Сейчас на Ближнем Востоке готовятся начать действия против Тель-Авива, и это нельзя игнорировать, предупредил он.
До этого издание Forsal указало, что эскалация конфликта между Израилем и Палестиной отвлекла весь мир от Украины, включая ее западных союзников, и с этим Владимиру Зеленскому остается только смириться.
Издание Axios в то же время проинформировало, что США готовы направить в помощь Израилю десятки тысяч артиллерийских снарядов, которые планировали передать Киеву.
Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Тимоти Скотт заявил о необходимости «уничтожить» армию РФ, чтобы устранить возможную будущую необходимость посылать солдат США на защиту союзников в Европе. За это высказывание он подвергся жесткой критике.