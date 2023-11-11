Российские военные уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте

Минометчики Тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте на артемовском направлении. Об этом говорится в Минобороны России.

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Как уточняется, разведка с помощью БПЛА получила данные, что противник закрепился на участке в зоне ответственности десантников.

«Расчету достаточно нескольких минут для приведения миномета к бою, после этого беглым огнем с корректировкой минометы наносят удар и уничтожают пехоту противника в опорном пункте», — сказано в заявлении ведомства.

Подчеркивается, что благодаря корректировке огня подразделениями БПЛА достигается высокая скорость и точность поражения целей. После получения необходимых координат цели расчеты занимают огневые позиции, а также вычисляют исходные данные для стрельбы, затем производят первый выстрел.

10 ноября сообщалось, что группировка войск «Центр» нанесла удары по четырем командно-наблюдательным пунктам Вооруженных сил Украины в районе Серебрянки на краснолиманском направлении.

Также в МО уточнили, что артиллерия группировки совместно со штурмовой и армейской авиацией поразила восемь районов скопления живой силы и техники ВСУ на данном направлении.