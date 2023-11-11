Назван возможный срок появления гиперзвука у США

«США пока не разработали гиперзвук, они несколько раз уже заявляли, что очень близки, но у них ничего не получается. Россия внимательно следит за работами США. Мы готовимся, у нас уже вот-вот войдет в серию и встанет на вооружение С-500. Это комплекс, который позволяет перехватывать суперзвук при скорости где-то до 15-20 махов. Даже перспективные разработки, которые США могут получить в ближайшие 10-15 лет, нами уже контролируются и могут быть сбиты, если такое оружие появится у США», — объяснил он.