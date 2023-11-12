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Видео: Юлия Чичерина спела для бойцов в зоне спецоперации

Российская артистка-патриотка Юлия Чичерина спела для наших бойцов в зоне СВО.

Юлия Чичерина спела для бойцов в зоне спецоперации
© t.me/karaulny/518899

В концерте также участвовал ансамбль песни и пляски ЦВО - его коллектив аккомпанировал Чичериной.

Отмечено, что артисты выступали на импровизированной сцене, замаскированной кронами деревьев. Видео публикует канал "Звезда".

На концерте прозвучали как знакомые многим старые проверенные хиты, так и современные композиции, в том числе - написанные уже после начала специальной военной операции.

Выступление Юли бойцы бурно благодарили аплодисментами и одобрительными возгласами. После концерта Чичерина охотно сфотографировалась с желающими и оставляла автографы.