Видео: Юлия Чичерина спела для бойцов в зоне спецоперации
Российская артистка-патриотка Юлия Чичерина спела для наших бойцов в зоне СВО.
В концерте также участвовал ансамбль песни и пляски ЦВО - его коллектив аккомпанировал Чичериной.
Отмечено, что артисты выступали на импровизированной сцене, замаскированной кронами деревьев. Видео публикует канал "Звезда".
На концерте прозвучали как знакомые многим старые проверенные хиты, так и современные композиции, в том числе - написанные уже после начала специальной военной операции.
Выступление Юли бойцы бурно благодарили аплодисментами и одобрительными возгласами. После концерта Чичерина охотно сфотографировалась с желающими и оставляла автографы.