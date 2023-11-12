Юлия Чичерина спела для бойцов в зоне спецоперации

В концерте также участвовал ансамбль песни и пляски ЦВО - его коллектив аккомпанировал Чичериной.

На концерте прозвучали как знакомые многим старые проверенные хиты, так и современные композиции, в том числе - написанные уже после начала специальной военной операции.