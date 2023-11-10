В США назвали оставшуюся для помощи Украине сумму

У Пентагона остался один миллиард долларов на пополнение арсеналов оружия у ВСУ. Об этом сообщает Bloomberg.

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«Задержки с финансированием вынудили США начать ограничивать поток военной помощи Украине», — отмечается в статье.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх подчеркнула, что новые поставки будут становиться все меньше и меньше.

9 ноября заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон заявила, что президент США Джо Байден отвергнет возможный законопроект о выделении финансовой помощи Израилю без средств для Украины.