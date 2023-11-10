ВВС НАТО и Швеции провели учения в Эстонии

Военно-воздушные силы НАТО и Швеции провели в Эстонии учения по отражению внезапной угрозы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главного штаба эстонских Сил обороны.

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Отмечается, что эта подготовка стала завершающей частью масштабных учений НАТО Neptune Strike, которые проводятся с 30 октября по 10 ноября.

В рамках учений в небо над Эстонией поднялись истребители Великобритании, Финляндии, Швеции и Испании. Как уточнили в главном штабе Сил обороны Эстонии, учения были посвящены «оперативному взаимодействию всех наличных сил в регионе и оперативному реагированию на угрозу на море, на суше и в воздухе».

«Союзники показали, что Эстонию защищают, в том числе те подразделения, которые не находятся в нашей стране. Они способны действовать быстро и эффективно, оперативно реагировать на угрозу на море, суше и в воздухе», — прокомментировал итоги учений заместитель начальника главного штаба Сил обороны по оперативным вопросам полковник Март Вендла.

Он также добавил, что Neptune Strike доказал способность стран-членов НАТО эффективно использовать свои вооружённые силы на расстоянии тысяч километров.