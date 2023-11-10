Израиль установил контроль над всеми опорными пунктами ХАМАС на севере Газы

ЦАХАЛ установил контроль над всеми опорными пунктами палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа. Об этом сообщается в Telegram-канале ВС Израиля.

«За несколько дней боевых действий солдаты установили контроль над опорными пунктами ХАМАС на севере сектора Газа», — говорится в тексте.

Отмечается, что операцию проводили бойцы 401-й бригады ЦАХАЛ. В ВС Израиля уточнили, что речь идет об аванпостах Хаспин и Бадер, который являлся «последним оставшимся на границе Шати».