ЦАХАЛ заявил о взятии под контроль опорных пунктов ХАМАС на севере Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о взятии под контроль опорных пунктов радикального палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа. Об этом говорится в публикации в Telegram-канале.

По данным израильской армии, солдаты за дни боев уничтожили около 150 террористов и установили контроль над опорными пунктами ХАМАС.

Ранее стало известно, что Израиль обстрелял машину скорой помощи Палестинского Красного Полумесяца в секторе Газа. Уточняется, что один из медиков получил огнестрельное ранение в плечо и осколочное ранение в голову, а другой был ранен в ногу.