Израиль нанес авиаудар по позициям сирийских войск

"10 ноября с 05:05 до 05:12 два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана без захода в воздушное пространство Сирии нанесли авиационный удар по позициям вооруженных сил Сирийской Арабской Республики в провинции Хомс. Пострадавших нет", - сказал Кулить.