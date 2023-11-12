Бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфон заявил, что конфликт на Украине сделал российскую армию только сильнее.

По его мнению, не существует ни одного подразделения сил НАТО, которое "смогло бы продержаться бы против русских больше недели".

"Люди, говорящие: "Мы ликвидируем русских, это наше самое лучшее вложение", - вы не понимаете, о чем говорите. Это худшее вложение, поскольку все, чего мы добивается, - это делаем Российскую Федерацию сильнее с каждым днем", — считает эксперт.

По мнению Хайфона, в случае вооруженного столкновения РФ и США, а также Североатлантического альянса, в нынешних условиях после начала украинского конфликта обернется лишь огромными потерями и поражением для Соединенных Штатов и Североатлантического альянса.

"Количество потерь американских войск будет больше, чем 3600 в день. Мы будем терять солдат примерно 5-6 тысяч в день", — заключил разведчик.