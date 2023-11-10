Эстонская разведка заявила о захвате Россией инициативы в ЛНР и ДНР

Вооруженные силы России захватили инициативу в ДНР и ЛНР. Это значит, что цели спецоперации не изменились, — Россия намерена захватить территории в административных границах Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил замглавы эстонского генштаба Март Вендла 10 ноября, сообщает эстонский портал err.ee.

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Вендла рассказал, что в течение недели российские военные совершали в среднем 64 атаки в день по направлениям Авдеевка-Марьинка и Купянск-Сватово-Кременная. Он отметил, что ВС РФ хватает живой силы и техники, чтобы держать украинские войска под постоянным напряжением.

Эстонский разведчик считает, что главная цель российских войск сейчас — захват Авдеевки. «Завоевание Авдеевки могло бы быть объявлено Россией в некотором смысле политической победой», — считает Вендла.

Кроме того, захват города также имеет практическое значение, поскольку улучшится логистика российских войск на этом участке фронта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ продолжат наступление в этом и в следующем году. При этом он возложил вину за неудачное контрнаступление на западные страны, которые, по его словам, поставили меньше вооружений, чем рассчитывали в Киеве.